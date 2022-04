Covid Lombardia, in arrivo 91.943 multe a over 50 non vaccinati

Sono quasi 92mila le multe che saranno inviate in Lombardia agli over 50 non vaccinati contro il Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA). L'Agenzia delle Entrate, dopo che lo scorso 4 aprile è iniziata la consegna delle comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio, prevede infatti che saranno inviate fino al 12 aprile 91.943 missive per gli inadempienti all'obbligo vaccinale.