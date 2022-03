Sciopero per il clima, a Milano Fridays for future in corteo

Disagi sono stati registrati stamani anche per i mezzi di trasporto pubblico. L'Atm ha deviato il percorso di alcune linee proprio per consentire il passaggio della manifestazione

È partito attorno alle 9:30 da largo Cairoli a Milano il corteo dei Fridays for future che sostengono lo sciopero globale per il clima. In testa al corteo una grande bandiera della pace. Secondo il programma la manifestazione terminerà a Porta Venezia intorno alle 12. Al centro della protesta dei giovani c'è la giustizia climatica, ma anche la condanna al ricorso della guerra in Ucraina.

Il corteo

Il movimento è nato il Svezia dopo gli scioperi della 19enne Greta Thunberg e quella di oggi è la prima manifestazione del 2022 che ha l'obiettivo di coinvolgere tutto il mondo. Disagi sono stati registrati stamani anche per i mezzi di trasporto pubblico. L'Atm ha deviato il percorso di alcune linee proprio per consentire il passaggio della manifestazione. Inoltre, lungo il percorso i giovani hanno urlato più volte slogan contro il Comune di Milano e Confindustria, contro il premier Mario Draghi e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Secondo gli organizzatori, alla manifestazione partecipano migliaia di persone, molte con la bandiera della pace. A guidare il corteo c'è un risciò con il cartello "Non chiamatelo maltempo".