Fridays for Future, sciopero globale per il clima: studenti in piazza

Le piazze di tutto il mondo, comprese quelle in circa 70 città italiane, saranno oggi animate dai giovani attivisti del movimento Fridays For Future . Con lo slogan People not Profit, torna il Global Strike per il clima che invita tutti a far sentire la propria voce: “Silence is not an option”. “Il catastrofico scenario climatico che stiamo vivendo è il risultato di secoli di sfruttamento e oppressione attraverso il colonialismo, l’estrattivismo e il capitalismo, un modello socio-economico essenzialmente difettoso che deve essere sostituito con urgenza” si legge nel manifesto pubblicato sul sito italiano del movimento. “Un sistema in cui le nazioni ricche sono responsabili del 92% delle emissioni globali, e l’1% più ricco della popolazione mondiale è responsabile del doppio dell’inquinamento prodotto dal 50% più povero – prosegue -. Guidati dalle lotte storiche e dalle esperienze vissute, guidati dalle persone e dalle aree più colpite (MAPA), chiediamo risarcimenti per il clima” ( SPECIALE FRIDAYS FOR FUTURE ).

"Torneremo in piazza per protestare per la giustizia, per il nostro presente e il nostro futuro", ha chiamato a raccolta Greta Thunberg su Twitter. Hanno risposto da 89 Paesi con iniziative organizzate in 583 città del mondo. Fridays For Future è nato nel 2018 sulla scia delle proteste dell’attivista allora quindicenne davanti al parlamento svedese contro la mancanza di azione sulla crisi climatica. Il primo Global Strike for Future si è svolto il 15 marzo 2019. “Scioperiamo per la pace e la giustizia climatica - spiegano gli attivisti di Fff Italia - Non ci sarà pace sostenibile, da nessuna parte, finché i nostri sistemi saranno legati ai combustibili fossili forniti da autocrati e dittatori. Non è mai stato così chiaro come ora che una transizione ecologica giusta è necessaria, ed è necessaria ora. Questi tempi lasciano le persone prive di potere e di forze. Ma noi non ci arrendiamo. Dopo tutto, stiamo lottando per un presente e un futuro vivibile, non stiamo facendo merenda. Chiediamo anche che i paesi del Nord del Mondo garantiscano dei risarcimenti climatici alle comunità più colpite”.