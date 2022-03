Cadavere rinvenuto a Borno, nessuna corrispondenza con impronte

Da una prima analisi delle impronte digitali, non è stato possibile risalire all'identità della donna trovata ieri senza vita a Borno, nel Bresciano. Il corpo, fatto a pezzi, è stato rinvenuto in quattro sacchi dell'immondizia in una scarpata. Il viso della vittima, con capelli neri di media lunghezza, risulta sfigurato dal fuoco.

Dai resti è stato prelevato anche il dna e gli inquirenti sperano possa corrispondere ad un profilo genetico già contenuto nella banca dati delle forze dell'ordine.