Calcio, Inter: Lautaro Martinez positivo al Covid

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di domenica prima della partenza per l’Argentina, dove sono in programma gli impegni con la nazionale. Il giocatore seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario. A comunicarlo è il club nerazzurro. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Saltano gli impegni con la nazionale

"Lautaro Martínez, positivo al Covid 19, sarà assente per questo doppio impegno di qualificazione ai Mondiali", si legge invece nel tweet pubblicato dalla Federcalcio argentina. Lautaro salterà quindi la doppia sfida con la nazionale per le qualificazioni, in casa Inter la speranza è che torni negativo in tempo per la gara contro la Juventus in programma tra due settimane.