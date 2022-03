Omicidio Gigi Bici, trovato Dna maschile a casa della donna arrestata

Le tracce, trovate nell'abitazione della fisioterapista finita in carcere per tentata estorsione ma indagata anche per omicidio e occultamento di cadavere, sono state rinvenute durante le indagini avviate per fare luce sulla morte di Luigi Criscuolo

Continuano le perizie disposte dalla Procura di Pavia nell'ambito dell'inchiesta per l'omicidio di Luigi Criscuolo, 60 anni di Pavia, conosciuto da tutti in città come Gigi Bici per aver a lungo gestito un negozio di rivendita e manutenzione di biciclette. Nella villa di Calignano, frazione di Cura Carpignano (Pavia), di Barbara Pasetti, la fisioterapista 40enne finita in carcere per tentata estorsione, ma indagata anche per omicidio e occultamento di cadavere, sono state trovate impronte che segnalano un Dna maschile.

Le indagini sul Dna

Il materiale biologico verrà ora messo a confronto con i Dna di tre uomini: Franco Pasetti, il padre di Barbara, Gian Andrea Toffano, ex marito dell'arrestata, e Ramon Pisciotta, amico di Gigi Bici. Ramon era stato contattato dalla fisioterapista di Calignano già lunedì 8 novembre, il giorno in cui Criscuolo è scomparso e (come è emerso dall'autopsia) è stato ucciso con un colpo alla tempia destra esploso da una pistola di piccolo calibro. Pisciotta ha spiegato agli inquirenti che Barbara lo aveva contattato per chiedergli di terminare il "lavoro" che Gigi Bici non aveva completato: ovvero di "dare una sistemata" al suo ex marito che, secondo quanto sosteneva la donna, la picchiava. Accuse che Toffano ha sempre respinto. Ramon Pisciotta ha anche aggiunto che Barbara gli aveva chiesto di andare a casa sua, a Calignano, ma che lui si è sempre rifiutato. Il confronto tra il Dna maschile trovato nella villa di Calignano, le tracce ematiche rivenute sull'auto di Gigi Bici e il Dna dei tre uomini sarà effettuato in laboratori a Roma. Si attende ancora l'esito delle perizie sulla pistola e i proiettili trovati in casa di Barbara Pasetti e sulle foglie sotto le quali, il pomeriggio di lunedì 20 dicembre, è stato ritrovato il cadavere di Gigi Bici.