Omicidio Gigi Bici, trovati anche proiettili in casa arrestata

La scoperta dei proiettili è avvenuta durante la perquisizione di giovedì 20 gennaio, il giorno in cui Barbara Pasetti (indagata anche per omicidio e occultamento di cadavere) è stata arrestata

A Calignano, frazione di Cura Carpignano (Pavia), nella villa di Barbara Pasetti, la fisioterapista 40enne arrestata con l'accusa di tentata estorsione nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto da tutti a Pavia come Gigi Bici, è stato trovato anche un sacchetto contenente una ventina di proiettili di piccolo calibro. La scientifica dovrà ora stabilire se le pallottole sono compatibili con quella che ha ucciso Gigi Bici la mattina di lunedì 8 novembre, il giorno della sua scomparsa. A darne notizia è oggi il quotidiano La Provincia pavese. (LE INDAGINI)

Le indagini

La scoperta dei proiettili è avvenuta durante la perquisizione di giovedì 20 gennaio, il giorno in cui Barbara Pasetti (indagata anche per omicidio e occultamento di cadavere) è stata arrestata. Nel sopralluogo di martedì primo febbraio la polizia ha ritrovato una vecchia pistola di piccolo calibro: anche in questo caso gli accertamenti tecnici dovranno stabilire se può essere compatibile con quella del delitto. Gli investigatori hanno, inoltre, trovato nella villa una cassetta degli attrezzi da lavoro di Criscuolo. Il cadavere di Gigi Bici è stato trovato (o fatto trovare) nelle campagne di Calignano, davanti alla villa di Barbara Pasetti, un ex monastero del Seicento, nel pomeriggio di lunedì 20 dicembre.