Brescia, accoltellamento dopo lite sulla guerra in Ucraina: due feriti

Due uomini sono stati accoltellati a Brescia in una lite nata durante una discussione sulla guerra in Ucraina (IL CONFLITTO IN DIRETTA - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO - IL VIDEORACCONTO DI SKY TG24 DA KIEV). Si tratta del secondo episodio avvenuto nel Bresciano in pochi giorni. Il precedente accoltellamento è avvenuto sabato 26 febbraio quando un camionista ucraino ha ferito un connazionale che la pensava diversamente sul conflitto.

L'accoltellamento

Ieri a Brescia un cittadino ucraino ha ferito due moldavi, raggiunti da alcune coltellate. È accaduto in città, vicino ad un supermercato. Anche in questo caso la discussione è nata per motivi legati al conflitto tra Russia e Ucraina. Le vittime sono state trasportate in ospedale in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. L'aggressore è riuscito a fuggire. Sono in corso le indagini dei carabinieri per identificarlo.