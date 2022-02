Alternanza scuola-lavoro, studenti in corteo a Milano

Come annunciato, questa mattina gli studenti sono scesi di nuovo in piazza a Milano per protestare contro l’alternanza scuola-lavoro, dopo le morti di Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci avvenute proprio durante lo stage. "Non si può morire di scuola”, si legge su uno degli striscioni posti in apertura del corteo, che ha preso il via da largo Cairoli e per dirigersi verso il centro e chiudersi in piazza Fontana. Prima di partire i ragazzi hanno srotolato uno striscione sulla statua al centro della piazza chiedendo di abolire l'alternanza scuola-lavoro e spiegando che "l'alternanza è solo sfruttamento". Per la manifestazione alcune linee di tram e autobus - rende noto Atm - sono state deviate.

Fumogeni in piazza Affari

Gli studenti chiedono le dimissioni del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. In piazza Affari hanno acceso fumogeni e srotolato uno striscione con scritto 'recovery school', alzando il dito medio verso la Borsa, come il dito di Cattelan, poi hanno affisso cartelli sulla sede di Unicredit, accusata di investire in armi e inquinare. Poco prima in piazza Cordusio - in tuta bianca verniciata di rosso, occhiali e mascherina - avevano scritto 'make school not war ' su una staccionata.