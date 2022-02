A Milano statua per Margherita Hack: prima in Italia di una scienziata

L'opera sarà visibile in Largo Richini, nei pressi dell'Università Statale, e verrà installata nel mese di giugno. Quest'anno ricorre il centenario della nascita della celebre astrofisica

Sarà realizzata a Milano la prima scultura sul suolo pubblico in Italia dedicata ad una scienziata: ritrarrà la celebre astrofisica Margherita Hack, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. L'opera sarà visibile in Largo Richini, in una porzione di giardino di fronte all'ingresso dell'Università Statale, e verrà installata nel mese di giugno.

L'opera

A realizzare il monumento in bronzo, l'artista bolognese Daniela Olivieri in arte Sissi, docente all'Accademia delle Belle Arti di Firenze e già vincitrice di numerosi riconoscimenti a livello internazionale. Olivieri è scelta da un'apposita giuria dopo un concorso d'idee lanciato da Fondazione Deloitte, Casa degli Artisti e Comune di Milano, al quale hanno partecipato 8 artiste italiane e internazionali. La scultura, dal titolo 'Sguardo fisico', rappresenterà Margherita Hack intenta a osservare le stelle mentre emerge da un vortice raffigurante la galassia.