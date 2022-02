L'intervento riguarda i sottopassi che collegano via Sammartini e via Ferrante Aporti, dove la notte i clochard trovano rifugio per dormire

È in corso un nuovo sgombero dei senzatetto che la notte trovano rifugio per dormire nei sottopassi della Stazione Centrale di Milano, che collegano via Sammartini e via Ferrante Aporti. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale e il personale di Amsa che si occupa della pulizia. Un altro sgombero era stato effettuato lo scorso dicembre.