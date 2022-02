Covid, Pregliasco: "Ho ricevuto nuove minacce sui social, denuncerò"

Ancora minacce sui social network nei confronti di Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario Irccs Galeazzi di Milano. Lo ha raccontato lo stesso medico a Rai Radio1, mostrando ai conduttori di Un Giorno da Pecora le stampe dei messaggi ricevuti negli ultimi giorni. "Oggi ho raccolto nuove minacce sui social che andrò a denunciare", ha affermato Pregliasco (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).

"Non si può andare avanti con una guerra di trincea"

Il direttore sanitario ha poi parlato della situazione pandemica attuale: "Oggi aprire i rubinetti 'all'italiana' è stata la scelta migliore, purtroppo questo virus tornerà il prossimo inverno ma non si può andare avanti con una guerra di trincea come quella che abbiamo vissuto. Dobbiamo trovare un approccio intermedio tra il passato e quello che abbiamo vissuto recentemente: se si avrà la febbre, non si dovrebbe andare al lavoro ad esempio". Per quanto riguarda l'allentamento delle restrizioni, Pregliasco ha precisato che la situazione che resta particolarmente a rischio "è sempre la stessa: lo stare al chiuso senza mascherina".