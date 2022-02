Manifestazione a Milano, blitz degli studenti al provveditorato

Alcune decine di studenti dei Collettivi milanesi hanno effettuato un blitz al provveditorato agli studi della Lombardia, oggi pomeriggio, imbrattando vetrine e occupando temporaneamente alcuni spazi. La polizia è intervenuta per allontanarli e da ambo le parti non sono state segnalate particolari tensioni. (LE PROTESTE A ROMA E TORINO)

La protesta degli studenti

"Noi studentesse e studenti abbiamo occupato la sede milanese del provveditorato all'istruzione contro l'Alternanza Scuola - Lavoro, ora PCTO, sistema di sfruttamento che toglie ore alla formazione", hanno spiegato i ragazzi srotolando, in un cortile interno del complesso, situato in via Soderini, striscioni con su scritto: “Questo modello di scuola ci sta uccidendo". L'iniziativa si inquadra nell'odierna giornata nazionale di mobilitazione degli studenti contro la nuova Maturità e in protesta per la morte di Lorenzo Parelli, schiacciato da una trave mentre stava facendo uno stage in azienda a Udine. La questura di Milano, sul posto con agenti in tenuta da ordine pubblico e con la Digos, ha identificato alcuni dei partecipanti per poi inviare le segnalazioni in Procura. I ragazzi rischiano una denuncia per danneggiamento e invasione di edificio pubblico.