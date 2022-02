Covid Lombardia, il bollettino: 11.340 nuovi casi

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 3.457 casi (di cui 1.362 in città), a Bergamo 1.052, a Brescia 1.547, a Como 716, a Cremona 397, a Lecco 278, a Lodi 211, a Mantova 581, a Monza 895, a Pavia 618, a Sondrio 155 e a Varese 1.023

Con 133.783 tamponi effettuati è di 11.340 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo all'8,4% (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

18:10 - Fontana: "Lombardia resta gialla, ora normalizzazione"

"La Lombardia anche questa settimana resta in zona gialla". Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, evidenziando come "il monitoraggio della cabina di Iss e Ministero della Salute abbia confermato il rischio basso per la Lombardia con tutti i parametri inferiori alla media nazionale". Nello specifico l'incidenza settimanale dei nuovi positivi ogni centomila abitanti in Lombardia è 1.107 contro i 1.362 nazionali. Negli ospedali lombardi l'occupazione dell'area medica è del 27,7% contro il 29,5%, quella delle terapie intensive 12% contro il 14,8%. Migliori anche l'Rt sintomi 0,64 contro lo 0,93, e l'Rt ospedaliero, 0,85 contro 0,89. "Il grande senso di responsabilità dimostrato dai lombardi e lo sforzo messo in campo da tutto nostro sistema sanitario regionale per la campagna vaccinale ci ha permesso di arginare la quarta ondata. Ora serve una normalizzazione che consenta una ripresa della vita sociale e dell'economia", commenta Fontana.

17:38 - In Lombardia 11.340 nuovi casi

Con 133.783 tamponi effettuati è di 11.340 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo all'8,4% (ieri 10,2%). Il numero dei ricoverati diminuisce nelle terapie intensive (-2, 216) e nei reparti (-85, 2.814). Sono 77 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 37.493. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 3.457 casi (di cui 1.362 in città), a Bergamo 1.052, a Brescia 1.547, a Como 716, a Cremona 397, a Lecco 278, a Lodi 211, a Mantova 581, a Monza 895, a Pavia 618, a Sondrio 155 e a Varese 1.023.

10:24 - Incendio ad hub vaccinale, Digos perquisisce 61enne

La polizia, al termine di dell'indagine, ha eseguito un decreto di perquisizione a carico di un uomo di 61 anni, pregiudicato, per il tentativo di incendio dell'hub vaccinale in via Pitteri commesso lo scorso 17 gennaio nel capoluogo lombardo. A incastrare l'uomo le telecamere di sorveglianza visionate dalla Digos.

7:06 - In Lombardia 14.989 nuovi casi e 3.117 ricoveri

Con 145.872 tamponi effettuati è di 14.989 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività stabile al 10,2%. Il numero dei ricoverati diminuisce nelle terapie intensive (-11, 218) e nei reparti (-71, 2.899). Sono 125 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 37.416. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 4.649 casi (di cui 1.754 in città), a Bergamo 1.209, a Brescia 1.910, a Como 866, a Cremona 677, a Lecco 324, a Lodi 354, a Mantova 908, a Monza 1.079, a Pavia 783, a Sondrio 230 e a Varese 1.458.