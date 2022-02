Covid Lombardia, 11.136 nuovi casi. Tasso di positività all'8,6%

I pazienti in terapia intensiva sono 214, due in meno rispetto a ieri, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 2.656 (-158)

18:30 - In Lombardia 11.136 casi

A fronte di 129.067 tamponi effettuati, sono 11.136 i nuovi casi di Coronavirus accertati oggi in Lombardia, con una percentuale tra test e positivi in crescita all’8,6% (ieri 8,4%). Sono 76 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime in regione da inizio pandemia a 37.569. I pazienti in terapia intensiva sono 214, due in meno rispetto a ieri, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 2.656 (-158).

Per quanto riguarda l'incidenza nelle province Milano è la più colpita con 3.200 nuovi casi, segue Brescia 1.539, Bergamo con 1.112, Monza e Brianza 851, Como con 685, Pavia con 658, Mantova con 640, Cremona con 436, Lecco 282, Lodi 225 e Sondrio 151.

15:55 - Green pass: a Milano protesta con poche decine di persone

Nuova protesta no Green pass a Milano nella zona della Darsena. Sono meno di 50 le persone che si sono radunate in piazza XXIV Maggio per protestare contro l'obbligo del certificato verde e del vaccino per gli over 50. I manifestanti hanno esposto degli striscioni con le scritte "No Green pass, un popolo autonomo e libero" e "Libertà e chi ci ferma" e scandito il solito slogan "No Green pass". Nel corso della manifestazione c'è stato uno scambio di battute polemico tra una ragazza che passava davanti al gruppo in protesta e alcuni dei no Green pass.



8:03 - In Lombardia 11.340 nuovi casi

Con 133.783 tamponi effettuati è di 11.340 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo all'8,4% (ieri 10,2%). Il numero dei ricoverati diminuisce nelle terapie intensive (-2, 216) e nei reparti (-85, 2.814). Sono 77 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 37.493. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 3.457 casi (di cui 1.362 in città), a Bergamo 1.052, a Brescia 1.547, a Como 716, a Cremona 397, a Lecco 278, a Lodi 211, a Mantova 581, a Monza 895, a Pavia 618, a Sondrio 155 e a Varese 1.023.