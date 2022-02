Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

A fronte di 106.556 tamponi effettuati, sono 8.370 i nuovi casi di Coronavirus accertati oggi in Lombardia, con una percentuale tra test e positivi in calo al 7,8% (ieri 8,6%). Calano i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 213, uno in meno rispetto a ieri, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 2.582 (-74). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

16:20 - In Lombardia 8.370 nuovi casi. Calano i ricoveri

A fronte di 106.556 tamponi effettuati, sono 8.370 i nuovi casi di Coronavirus accertati oggi in Lombardia, con una percentuale tra test e positivi in calo al 7,8% (ieri 8,6%). Sono 74 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime in regione da inizio pandemia a 37.643. I pazienti in terapia intensiva sono 213, uno in meno rispetto a ieri, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 2.582 (-74). Per quanto riguarda il contagio nelle province, Milano registra 2.440 nuovi casi, di cui 990 a in città, segue Brescia con 1.253, Bergamo con 776, Varese con 727, Monza e Brianza 683, Mantova con 455, Pavia con 447, Como con 403, Cremona con 334, Lecco 240, Lodi 205 e Sondrio 155.

15:59 - Vaccini, in Lombardia almeno una dose a 40% bimbi 5-11 anni

In Lombardia il 40% dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino, "una percentuale superiore di più di 5 punti alla media nazionale" e con il 23% che ha già completato il ciclo primario. Lo comunica la vice presidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti. "Regione Lombardia attraverso gli open day dedicati a loro sostiene la vaccinazione dei bambini, raccomandata anche dalla Società Italiana di Pediatria, offrendo ai genitori la possibilità di accedere con i figli nei centri vaccinali senza prenotazione nel fine settimana. E' un'occasione da non perdere" sottolinea Moratti. Solo oggi, giornata in cui in diversi hub lombardi è possibile accedere anche senza prenotazione, a ricevere il vaccino sono stati 7.262 bambini lombardi, di questi 1.742 hanno ricevuto la prima dose e 5.520 il richiamo. "La rapida discesa dei contagi nel nostro Paese, particolarmente accentuata in Lombardia grazie all'ampia adesione della popolazione alla campagna vaccinale, sottolinea ulteriormente l'importanza della vaccinazione", commenta Moratti.

15:11 - Controlli nel Pavese, scattano sanzioni in circolo privato

La polizia ha sanzionato il cliente di un circolo privato della Lomellina, trovato sprovvisto del Green Pass, e il titolare del locale, che ne aveva consentito l'accesso nonostante la mancanza del certificato verde. Ad effettuare il controllo, nel corso del quale sono state identificate una cinquantina di persone, è stato il personale della polizia di stato appartenente alla divisione amministrativa, alla squadra mobile e alla polizia stradale di Pavia. Complessivamente sono state riscontrate sanzioni per oltre 7mila euro, anche per la somministrazione di alimenti e bevande a persone che non sono soci del circolo, per la mancanza dell'apparecchio di controllo del tasso alcolemico a disposizione della clientela, e per l'assenza di esposizione degli orari di apertura e chiusura e del divieto di fumo.

13:48 - Vaccini, in Lombardia ieri 12 mila vaccinazioni pediatriche

Sono 12.184 i bambini tra i 5 e gli 11 anni vaccinati contro il Covid ieri in Lombardia: di questi 3.791 hanno ricevuto la prima dose e 8.393 il richiamo. Nei 30 hub open day per i bimbi, aperti nel week end anche senza prenotazione su iniziativa della Regione, la vaccinazioni sono state 7.006, di cui 2.093 prime dosi. Un terzo dei vaccinati totali (4.059, 1363 prime dosi) abita nel territorio dell'Ats di Milano e Lodi. Nei centri ad accesso libero del milanese (Niguarda, Sesto San Giovanni ed ex filanda di Cernusco sul Naviglio) le vaccinazioni pediatriche sono state 682, di cui 263 prime dosi. I dati sono stati diffusi dall'Assessorato al Welfare.

13:13 - Da domani a Milano ritorno in classe per 3.500 bimbi

Le nuove regole introdotte dal Governo e il lavoro degli uffici del Comune di Milano per la loro applicazione, permetteranno in città da domani di far tornare in classe, dopo mesi di emergenza sanitaria e chiusure a causa della pandemia, circa 3500 bambini, iscritti nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Con le nuove regole per positivi e contatti stretti in ambito scolastico ed educativo, saranno infatti oltre 170 le sezioni che riapriranno di cui quasi 140 nella scuola dell'infanzia e le altre fra nidi e sezioni primavera. In alcuni casi - precisa il Comune - potrebbe ancora verificarsi qualche contrazione a causa di assenze di educatrici ed educatori, ma si sta lavorando per minimizzare questi disagi. "In queste ore le famiglie stanno ricevendo la comunicazione dalla Direzione Educazione del Comune di Milano. Ringrazio tutto il personale per il lavoro straordinario anche nel weekend che ci permette la riapertura dei servizi già da domani mattina - sottolinea la Vicesindaco e assessora all'Istruzione Anna Scavuzzo -. Le nuove regole fissate dal Ministero ammorbidiscono la stretta sui servizi educativi 0-6 anni, la cui persistente chiusura stava mettendo famiglie e lavoratori in estrema difficoltà. Siamo consapevoli che l'emergenza sanitaria non è ancora finita, siamo impegnati per affrontare le assenze di personale e le contrazioni orarie. Credo, però, che la riapertura di domani sia un segnale positivo e vogliamo ben sperare per i prossimi mesi". Le norme introdotte con il nuovo decreto e che hanno permesso agli uffici di riorganizzare i servizi in molti casi riaprendoli, prevedono per i servizi 0-6 anni attività in presenza fino a 4 casi con educatori con ffp2 per 10 giorni e test obbligatorio solo alla comparsa dei sintomi; da 5 casi in su sospensione delle attività di tutta la sezione per 5 giorni e con quarantena (con tampone finale) per chi non può fare autosorveglianza, sempre per 5 giorni.

8:02 - In Lombardia 11.136 tamponi e 2.870 ricoveri

A fronte di 129.067 tamponi effettuati, sono 11.136 i nuovi casi di Coronavirus accertati ieri in Lombardia, con una percentuale tra test e positivi in lieve crescita all’8,6%. Sono 76 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime in regione da inizio pandemia a 37.569. I pazienti in terapia intensiva sono 214, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 2.656 (-158). Per quanto riguardail contagio nelle province, Milano registra 3.200 nuovi casi, Brescia 1.539, Bergamo con 1.112, Monza e Brianza 851, Como con 685, Pavia con 658, Mantova con 640, Cremona con 436, Lecco 282, Lodi 225 e Sondrio 151.