Varese, medico eroe torna in ospedale dopo un anno di Long covid

Torna in corsia Massimo Cannavò, il chirurgo che per primo ha visitato il 19enne Mattia, il più giovane paziente Covid-19 curato all'ospedale di Cremona nell'aprile 2020. L'uomo, riporta il Corriere della Sera, era risultato positivo a fine 2020, poco prima che arrivassero i vaccini.

Il racconto del chirurgo Massimo Cannavò

"Mi rivedevo in tutti i pazienti che avevo curato. Per mesi non ho dormito: attaccato all’ossigeno, giorno e notte contavo i respiri", racconta il chirurgo al quotidiano. Il medico parla anche delle difficoltà incontrate al momento del ritorno: "A un certo punto è rimasta la paura. In ospedale non volevo tornare, temevo di non essere più capace. Ho frequentato uno psichiatra". Ad aiutarlo a ricominciare sono stati anche la famiglia e il suo paziente, Mattia. "Mi chiamò - racconta il chirurgo -: 'Dottore, tu mi hai salvato la vita. Ora tocca a te'"