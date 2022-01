Vaccini Lombardia, da oggi si può cambiare data per terza la dose

Invece, dal 12 gennaio i cittadini possono effettuare una prenotazione, non più solo in base alla disponibilità nei centri dell'area selezionata in base al Cap, ma anche in base alla data di disponibilità della somministrazione

Da oggi, mercoledì 19 gennaio, sul portale di Regione Lombardia si potrà cambiare la data di prenotazione della terza dose senza necessità di cancellare l'appuntamento preso prima di procedere alla scelta di una nuova data. Da ricordare che dal 12 gennaio, inoltre, i cittadini possono effettuare una prenotazione, non più solo in base alla disponibilità nei centri dell'area selezionata in base al Cap, ma anche in base alla data di disponibilità della somministrazione. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Come funziona

In funzione della data desiderata di prenotazione, infatti, la piattaforma proporrà al cittadino gli slot disponibili per ciascuna delle fasce orarie per ogni centro vaccinale presente sulla mappa visualizzata. In considerazione dell'aumento dei contagi da Covid tra i giovani i ragazzi di età compresa fra i 12 e i 19 anni possono accedere alla somministrazione della prima dose senza prenotazione in tutti i centri vaccinali della Regione. Infine, nelle giornate di venerdì 14, 21 e 28 gennaio, tutti gli over 12 potranno accedere senza prenotazione 24 ore su 24, per ricevere la prime dose presso l'hub vaccinale di Via Matteotti a Sesto San Giovanni