Sesto San Giovanni, vaccino senza prenotazione: code a esterno hub

Due giorni fa sono state 1.006 le vaccinazioni effettuate nella prima notte di apertura del Centro vaccinale anti Covid dell'Ospedale Città di Sesto San Giovanni. Molte persone, soprattutto ragazzi, che si sono messi in coda in coda all'esterno dell'hub. Code lunghe, anche di un paio d'ore, che non hanno però spaventato chi voleva vaccinarsi e spesso è arrivato insieme ad amici o organizzato con qualcosa da bere. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

Il commento

"Una sperimentazione riuscita con successo che abbiamo avuto l'onore di far partire dalla nostra città", aveva commentato sui social il sindaco Roberto Di Stefano. La sperimentazione sarà ripetuta anche per i prossimi due venerdì, 21 e 28 gennaio.