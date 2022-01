Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

A fronte di 186.577 tamponi effettuati, sono 26.773 i nuovi casi di Coronavirus accertati ieri in Lombardia, con una percentuale tra test e positivi pari al 14,3%.

Intanto, "oggi abbiamo varianti diverse da quelle di un anno fa e che potrebbero essere diverse da quelle che avremo fra un mese, si stanno affacciando altre varianti che non sappiamo quanto potranno rivelarsi pericolose". Lo ha affermato Silvio Garattini, presidente dell'Istituto "Mario Negri" di Milano. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

9:22 - Silvio Garattini: "Oggi abbiamo abbiamo varianti diverse da quelle di un anno fa"

"Oggi abbiamo varianti diverse da quelle di un anno fa e che potrebbero essere diverse da quelle che avremo fra un mese, si stanno affacciando altre varianti che non sappiamo quanto potranno rivelarsi pericolose". Lo ha affermato Silvio Garattini, presidente dell'Istituto "Mario Negri" di Milano intervenendo ad Agorà su Rai 3. "L'importante è vaccinare tutto il mondo - ha ribadito - fino a quando non saranno vaccinati tutti, saremo tutti in pericolo. Se ne parla molto ma si fa molto poco".

7:07 - In Lombardia 26.773 casi e 3.566 ricoveri

A fronte di 186.577 tamponi effettuati, sono 26.773 i nuovi casi di Coronavirus accertati ieri in Lombardia, con una percentuale tra test e positivi pari al 14,3%. Sono 57 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime in regione da inizio pandemia a 35.911. I pazienti in terapia intensiva sono 268, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 3.566 (+63). Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati rilevati 8.020 contagi, a Brescia 3.982, a Varese 1.973, a Monza e Brianza 2.269, a Bergamo 2.767, a Como 1.491, a Pavia 1.383, a Mantova 1.111, a Cremona 939, a Lecco 794, a Lodi 621 e a Sondrio 552.