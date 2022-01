Aggressioni in piazza Duomo a Capodanno: due fermati

I provvedimenti sono stati eseguiti per un "consistente e concreto pericolo di fuga e gravi indizi", ha riferito il procuratore Riccardo Targetti. I due, che "avrebbero compiuto "pesanti violenze sessuali quasi complete accompagnate da rapine di cellulari e borsette", non erano stati ritracciati durante le perquisizioni dell'11 gennaio

Due ragazzi di 18 e 21 anni sono stati fermati per le aggressioni e le molestie avvenute la notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano. Nell'indagine coordinata dalla procura del capoluogo lombardo e condotta dalla Squadra mobile sono stati accertati episodi nei confronti di almeno nove ragazze.

"Pesanti violenze sessuali quasi complete accompagnate da rapine"

vedi anche

Aggressioni in piazza Duomo, una delle vittime: "Ancora sotto choc"

I due giovani fermati su decreto della Procura di Milano avrebbero compiuto "pesanti violenze sessuali quasi complete accompagnate da rapine di cellulari e borsette". Lo ha spiegato il procuratore milanese facente funzione Riccardo Targetti che ha reso noto il fermo dei due giovani, uno a Milano e uno a Torino, aggiungendo che entrambi sono "italiani di seconda generazione". I provvedimenti sono stati eseguiti per un "consistente e concreto pericolo di fuga e gravi indizi". I due, infatti, non sono stati ritracciati ieri durante le perquisizioni e stavano scappando.

L'inchiesta

I reati contestati nell'inchiesta della polizia di Milano, coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, sono violenza sessuale di gruppo, rapina e lesioni aggravate. Ieri 18 perquisizioni a carico di altrettanti giovani, tra cui tre minorenni, per le aggressioni sessuali nei confronti di nove ragazze, in tre episodi distinti. Dei 18 ragazzi, di cui 10 italiani e gli altri nordafricani, identificati e oggetto delle perquisizioni di oggi, sono 12 al momento gli indagati a vario titolo.

Gli accertamenti

Le indagini, basate sulla visione delle immagini dei sistemi di sorveglianza e sulle testimonianze di passanti e delle stesse vittime nonché sull'analisi dei social network, hanno condotto alle individuazioni dei presunti appartenenti al branco di ragazzi che ha molestato sessualmente almeno nove ragazze. Gli inquirenti hanno utilizzato anche sofisticati sistemi di tracciamento come un software facciale (Sari), in particolare per comparare i volti riconoscibili dalle telecamere stradali e di sicurezza con quelle dei social su cui alcuni dei ragazzi avevano fatto commenti il giorno dopo, e con l'Afis (il sistema di identificazione delle forze dell'ordine) per quelli con precedenti.