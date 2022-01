Aggressioni in piazza Duomo, una delle vittime: "Ancora sotto choc"

"Sono ancora sotto choc, non riesco ancora a realizzare quello che è successo. Il mio cervello cerca solo di dimenticare tutto": è quanto ha raccontato all'ANSA una delle due studentesse tedesche molestate durante i festeggiamenti per Capodanno in piazza Duomo a Milano. "Non riesco ancora a dormire, mi sveglio nel mezzo della notte tremando", prosegue la ragazza, 20 anni, che ha provato a reagire colpendo uno dei suoi aggressori: "L'ho colpito in faccia ma mi guardava ridendo, mi guardava con uno sguardo che diceva 'fai quello che vuoi, tanto io continuo'".

"La polizia ci vedeva e non ha fatto nulla"

approfondimento

Aggressioni in piazza Duomo a Capodanno, indagini su almeno 5 casi

"Ci stavamo guardando in giro, c'erano i fuochi d'artificio e la musica", racconta la ragazza, arrivata a Milano il 31 dicembre dalla Germania per festeggiare il Capodanno. Lei e l'amica hanno presentato denuncia a Mannheim, dove vivono. A un certo punto le molestie: "Ho capito che mi stavano toccando e volevamo scappare ma c'era troppa gente, non potevamo andarcene. La mia amica è caduta, continuavano a spingerci in modo molto aggressivo e a un certo punto ho sentito mani dappertutto, anche dentro il reggiseno che mi è stato praticamente strappato". Anche se, spiega, "non riesco a ricordare tutto, è successo tutto così in fretta, all'improvviso c'erano decine di persone addosso a noi e non capivo chi stesse facendo che cosa. So solo che a un certo punto eravamo vicine alle transenne e abbiamo iniziato a urlare, perché abbiamo visto che la polizia era lì. Ci hanno sicuramente viste, chiedevamo aiuto ma non hanno fatto nulla". "Volevamo solo andarcene ma non ci aiutava nessuno - conclude - e quando finalmente siamo riuscite ad arrivare dalla polizia, non riuscivano a capirci perché nessuno parlava inglese. Solo un fotografo parlava inglese e ha provato a calmarci ma eravano sconvolte, siamo ancora sconvolte".