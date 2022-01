Scuola, studenti occupano Liceo Manzoni a Milano

Dopo essere entrati regolarmente alle 8 nell'edificio di via Orazio, nel centro della città, gli studenti si sono radunati nel cortile interno per un'assemblea

Politiche del governo in ambito scolastico in questi due anni di pandemia e clima interno alla scuola con assenza di dialogo con professori e dirigenza: per questo gli studenti del liceo classico Manzoni di Milano hanno deciso di occupare la scuola al terzo giorno di lezioni, iniziate venerdì scorso.

L'occupazione

Dopo essere entrati regolarmente alle 8 nell'edificio di via Orazio, nel centro della città, gli studenti si sono radunati nel cortile interno per un'assemblea. Anche nel 2021, il Manzoni di Milano iniziò l'anno con un'occupazione con i ragazzi che passarono la notte del 12 gennaio nell'istituto che era chiuso per il lockdown.