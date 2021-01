Scuola, Milano: occupato il liceo Manzoni per protestare contro la dad

Circa 50 studenti hanno occupato questa mattina il liceo classico Manzoni di Milano per protestare contro il continuo rinvio delle aperture delle scuole e contro la dad (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA E A MILANO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI). La preside della scuola, Milena Mammani, ha chiamato le forze dell'ordine che stanno ora identificando tutti gli studenti.

L’occupazione

I ragazzi sono entrati nell'istituto di via Orazio alle 10, approfittando delle porte aperte per i docenti per il cambio dell'ora, arrivando di corsa dalla vicina via Camminadella con zaini, tende e sacchi a pelo. Poi si sono diretti nel cortile principale dell'edificio, dove si sono sistemati mantenendo le distanze.