I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 462 mentre quelli negli altri reparti sono 3.522. Sono 62 i decessi, per un totale di 25.849 dall'inizio dell'emergenza sanitaria

Intanto, "c'è un po' di rimescolamento" sui parametri che stabiliscono i colori delle regioni nell'emergenza Covid". A dirlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato da Mattino 5.

9:36 - Attilio Fontana: "Lombardia "rossa" è ipotesi ma non certezza"

"C'è un po' di rimescolamento" sui parametri che stabiliscono i colori delle regioni nell'emergenza Covid". A dirlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato da Mattino 5. "Ieri nell'incontro col governo - ha aggiunto il governatore - abbiamo parlato a lungo ed è possibile che anche i parametri vengano rivisti, forse in parte modificati. Quindi è un'ipotesi, ma non una certezza, che si entri in zona rossa. Si stanno studiando una serie di altri parametri, che tengono conto ad esempio del numero di tamponi, di contagiati per numero di tamponi effettuati e una serie di altre valutazioni".

parametri, che tengono conto ad esempio del numero di tamponi, di contagiati per numero di tamponi effettuati e una serie di altre valutazioni".

7:00 - In Lombardia 1.431 contagi su 13.356 tamponi effettuati

In Lombardia ieri si sono registrati 1.431 nuovi contagi a fronte di 13.356 tamponi processati, il rapporto tra test eseguiti e positivi è del 10,7%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 462 mentre quelli negli altri reparti sono 3.522. Sono 62 i decessi, per un totale di 25.849 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Per quanto riguarda le province, in quella di Milano sono stati segnalati 434 casi, di cui 142 nel capoluogo, 289 Brescia, 181 Varese, 135 Como, 75 Bergamo, 74 Monza, 65 Mantova, 46 Cremona, 43 Lecco, 29 Pavia, 20 Lodi e 6 Sondrio.