Covid Lombardia, Fontana: Ritorno in zona rossa ipotesi, non certezza

Il fatto che la Lombardia torni ad essere tra le regioni con colore rosso nell'emergenza covid è "un'ipotesi ma non una certezza": lo ha spiegato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervistato da Mattino 5, sottolineando che "c'è un po' di rimescolamento" sui parametri che stabiliscono i colori delle regioni e che "ieri nell'incontro col governo abbiamo parlato a lungo ed è possibile che anche i parametri vengano rivisti, forse in parte modificati". "Si stanno studiando una serie di altri parametri, che tengono conto ad esempio del numero di tamponi, di contagiati per numero di tamponi effettuati e una serie di altre valutazioni", ha aggiunto Fontana. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

"Sono molto stanco ma tengo duro"

Il presidente della Regione si è detto poi "molto stanco, ma cerco di tener duro". Alla domanda sul come mai invece l'ex assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, avesse dichiarato di essere "fortemente provato", Fontana ha risposto: "Evidentemente i fisici reagiscono in modo diverso".

Il governatore lombardo ha poi parlato dell'uscita dalla Giunta dell'assessore sottolineando che "nessuno mai ha fatto contestazioni" a Gallera, il quale, ha aggiunto Fontana, "ha giustificato la sua scelta in maniera molto chiara, e le motivazioni che ha dato in pubblico le ha date anche a me. Si trattava di un periodo molto stressante e faticoso, ha ritenuto che, come ha detto lui stesso, il suo periodo di guardia fosse finito e volesse prendersi un periodo di riposo".