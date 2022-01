Covid Lombardia, Bertolaso: "Scuole da riaprire senza discussioni"

Così il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia sul rientro in classe, iniziato oggi, in un'intervista al Corriere della Sera

"Per me la scuola si riapre senza discussione". Così il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia Guido Bertolaso sulla questione della riapertura delle scuole in un'intervista al Corriere della Sera. Tuttavia, sottolinea Bertolaso, alle scuole bisogna "dedicare più attenzioni". "Sembra di colpo che le classi siano diventate un pericoloso e ingestibile cluster. La realtà è che basterebbe tenere liberi e snelli i canali di monitoraggio per gestire i casi nelle classi. Invece gli hub per i tamponi o le farmacie vengono ingolfate da chi non ha urgenza". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

La campagna vaccinale

Per quanto riguarda i contagi, Bertolaso spiega che gli effetti dell'accelerazione della campagna vaccinale si vedranno "Da settimana prossima. Perché i ragazzi dei licei stanno facendo ora le terze dosi. E stiamo iniziando il primo giro di richiami per i bambini".