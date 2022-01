Covid, Bertolaso: “Priorità il booster nella fascia d’età 12-16 anni”

Così il consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale: “Dobbiamo fare di tutto per vaccinarli, è dimostrato che Omicron colpisce di più le classi giovani”

Per Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale, è "prioritario il booster” per i ragazzi tra i 12 e i 16 anni “perché quello che abbiamo capito finora della Omicron è che buca i vaccini. Soprattutto se uno lo ha fatto da poco" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). Lo sostiene in un’intervista a La Stampa.

Bertolaso: “Dobbiamo vaccinare i ragazzi”

Più che la mascherina Ffp2 obbligatoria nelle scuole, Bertolaso sostiene che "dobbiamo fare di tutto per vaccinarli, è dimostrato che Omicron colpisce di più le classi giovani". Ma svela: "Siamo ancora in attesa di inoculare il booster ai ragazzi tra i 12 e i 16 anni. Fino a qualche settimana fa avevamo un'incidenza molto alta tra i 5-11 che ora sono protetti. Siamo invece bloccati per la coorte d'età successiva, quella dei 12-16 appunto. Che ha in questo momento un picco di positivi. Mi chiedo cosa aspettino Aifa e Ema a darci l'autorizzazione alla terza dose".

“Aumenteremo linee e slot per giovani”

Proprio per soddisfare la domanda di vaccini in una regione che vede crescere velocemente i contagi, Bertolaso ha detto: “Aumenteremo ancora di più linee e slot per i giovani. L'obiettivo ora deve essere concludere a fine gennaio la somministrazione della terza dose e poi sfruttare la primavera e l'estate per organizzare la nuova campagna vaccinale. Come Lombardia stiamo lavorando a un modello che potrà essere adottato anche nelle altre regioni, basato sui mega hub. A breve ne apriremo uno nell'ex deposito dell'Aeronautica Militare a Gallarate: ha quattro capannoni ognuno delle dimensioni della Fiera di Brescia (21 mila metri quadri, ndr). Qui, grazie a Figliuolo, faremo sei linee di tamponi e da metà gennaio ci saranno 40 linee vaccinali che possiamo aumentare a 60 o 80 se serve".

“Fare di tutto perché i ragazzi tornino in classe il 10 gennaio”

Bertolaso ha dichiarato: "Bisogna fare di tutto perché i ragazzi tornino in classe il 10 gennaio. E soprattutto dobbiamo farli rimanere in aula, garantendo le lezioni in presenza. Credo che a questo punto l'unico protocollo da adottare, e dico una cosa impopolare, sia un sistema di monitoraggio che sia il più stringente possibile". Per l'esperto bisogna "fare campionamenti a tappeto nelle classi e negli istituti selezionati in modo random". Se la quarantena ai contatti di contagiati serve, però, "tutti gli altri devono andare a scuola, stare in presenza a tutti i costi perché abbiamo visto quali effetti catastrofici abbia avuto la Dad nei bimbi".