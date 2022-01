Milano, aperto centro tamponi a Rho Fiera: due chilometri di coda

È stato eseguito appena prima delle 11, orario previsto per l'apertura, il primo tampone drive through nella nuova struttura allestita nel parcheggio 5 di MilanoFiera a Rho, che a regime potrà arrivare a 12 linee e eseguire 4.500 test al giorno. Le prime macchine sono arrivate intorno alle 8:30 e si sono messe in fila, creando una coda di circa due chilometri (per la maggior parte all'interno del parcheggio). Oggi sono quattro le linee attive, quattro per l'accettazione e quindi la parte burocratica e quattro per i tamponi veri e proprio. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)