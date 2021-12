A Leolandia ingresso gratuito per i bambini vaccinati

A Leolandia i bambini che hanno ricevuto il vaccino anti Covid entrano gratis. È questa l’iniziativa del parco a tema che sorge tra Milano e Bergamo rivolta alle famiglie che hanno scelto o che sceglieranno di vaccinare i loro figli di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Tutti gli under 12 in possesso del certificato vaccinale riceveranno dunque un ingresso omaggio al parco da utilizzare entro il 31 maggio 2022 e potranno così godersi una giornata di divertimento tra attrazioni, spettacoli e sorprese, insieme a Leo e Mia, i padroni di casa, Masha e Orso, Bing e Flop, i Superpigiamini, Ladybug e Chat Noir e il Trenino Thomas. L’iniziativa è valida indipendentemente dalla data di somministrazione del vaccino e dalla regione, città o hub di provenienza.

Il commento del presidente del parco

“Leolandia è caratterizzata da un mix unico in Italia per contenuti, personaggi e servizi – spiega Giuseppe Ira, presidente Leolandia, le cui parole sono state riportate da Il Sole 24 Ore – e da sempre si rivolge ai bambini fino a 12 anni di età: è a loro che dedichiamo tutta la nostra esperienza e il nostro impegno. Negli ultimi 2 anni -prosegue Ira - siamo costantemente stati in prima linea al fianco delle istituzioni, e anche in occasione dell'avvio della campagna vaccinale rivolta ai nostri piccoli ospiti, abbiamo ritenuto giusto e doveroso dare un segnale forte alle famiglie che tanto hanno risentito delle restrizioni imposte dalla pandemia, e regalare un po’ di spensieratezza e divertimento in cambio del loro impegno per la salute e il futuro di tutti noi”.