A Leolandia arriva il Natale Incantato e apre il museo PJ Masks City

Grandi novità in occasione del 50esimo anniversario del parco a tema, che il 13 novembre inaugura la stagione natalizia. In programma spettacoli dal vivo per tutta la famiglia, tra addobbi e scenografie suggestive

A Leolandia arriva il Natale Incantato. Il 13 novembre il parco a tema inaugura la stagione natalizia con l’apertura del Museo di PJ Masks City, dedicato alla serie TV campione di ascolti in Italia e all’estero. Una grande novità in occasione del 50esimo anniversario dell'aprtura di Leolandia. Il Museo catapulta grandi e piccoli in una missione al fianco dei Superpigiamini, al termine della quale i partecipanti potranno incontrare Gattoboy, Geco e Gufetta per una foto ricordo.

Il Natale Incantato

In occasione del Natale Incantato, Leolandia propone spettacoli dal vivo per tutta la famiglia, pensati per immergersi nello spirito delle feste. Tra questi il nuovo musical “Desiderio: la melodia del Natale”, messo in scena dal cast artistico del parco. Tra ambientazioni suggestive, addobbi e luci sfavillanti, tutta la giornata è scandita da momenti di intrattenimento a tema natalizio. All’apertura, danno il benvenuto agli ospiti le Fate delle Nevi, eleganti Dame e i Piringuini, i pinguini sbarcati a Leolandia alla ricerca di Santa Claus e della sua cassetta della posta. Gli ospiti di tutte le età possono assistere alla tradizionale parata natalizia, gustare leccornie a base di cioccolata e panna montata, consegnare a Babbo Natale le letterine con i desideri e i buoni propositi per il nuovo anno. Al tramonto, ci sarà invece la cerimonia di accensione del maestoso albero di Natale tra giochi di luci, musiche e colori.