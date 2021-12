San Siro, Milan e inter scelgono progetto Populous per il nuovo stadio

Lo hanno reso noto i due club con un comunicato congiunto, nel quale spiegano di aver scelto il concept dello studio Populous chiamato "La Cattedrale", ispirato al Duomo. Oltre al nuovo impianto, vedrà la luce un distretto per lo sport e il tempo libero, con un nuovo parco pubblico di circa 50 mila metri quadri di verde

È “La Cattedrale” dello studio Populous, ispirato al Duomo di Milano, il progetto scelto da Inter e Milan per il nuovo stadio San Siro. Lo hanno annunciato i due club con una nota ufficiale congiunta.

La nota

"AC Milan e FC Internazionale Milano sono lieti di annunciare che il concept presentato dallo studio Populous, noto come "la Cattedrale", è risultato essere il progetto prescelto dai due Club. Nelle prossime settimane saranno finalizzati i dettagli per definire termini e sviluppo della progettazione del Nuovo Stadio di Milano", si legge nella nota dei club. "La delibera di pubblico interesse emanata dal Comune di Milano lo scorso mese di novembre prevede, oltre alla costruzione del nuovo stadio, la riconfigurazione dell'area dove attualmente sorge il Meazza, attraverso la creazione nella zona di San Siro di un distretto per lo sport e il tempo libero, con un nuovo parco pubblico di circa 50 mila metri quadri di verde filtrante, nonché un'ulteriore significativa riduzione delle volumetrie accessorie, fino al limite previsto dal Piano di Governo del Territorio".