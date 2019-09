In un video Populous, studio di architetti statunitense, ha svelato in anteprima il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan per la riqualificazione dell'area di San Siro. Nel filmato, che anticipa la presentazione del 26 settembre, si vedono vetro e guglie, omaggio al Duomo di Milano.

Il nuovo stadio secondo Populous

Il nuovo impianto

Nell'idea di Populous il nuovo stadio sarà un parallelepipedo coperto di vetro che, anche grazie a un gioco di luci, ricorda il Duomo del capoluogo lombardo, legando la storia di Milano al nuovo stadio. All'interno, si possono notare le panchine in tribuna in stile inglese, oltre agli spalti verticali e vicini al campo.

Uno screenshot del video del progetto

Il distretto

Nel progetto non è incluso solo lo stadio. "Un distretto rinvigorito attivo 365 giorni l'anno", scrive Populous, presentando le idee sull'intera area: uffici, centro commerciale, due torri, una piazza e aree verdi. Il concept sottolinea la sostenibilità dal punto di vista ambientale, con pannelli fotovoltaici ed emissioni zero. "Un nuovo stadio per Milano, un nuovo distretto per Milano", conclude Populous, che il 26 settembre presenterà il progetto nella sua completezza insieme a Manica+Sportium, l'altro studio rimasto in corsa.