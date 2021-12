Covid, la storia di Melissa: una 11enne finita in terapia intensiva

Rossella, la sua mamma, è una maestra di una quarta elementare di Albiolo, in provincia di Como. Lei è stata tra i primi a vaccinarsi come insegnante ma il 4 novembre risulta positiva al tampone. Così il Covid entra nella villetta di Albiolo

Melissa ha 11 anni e una malattia genetica rara, la sindrome di Prader Willi, che la rende più vulnerabile. Rossella, la sua mamma, è una maestra di una quarta elementare di Albiolo in provincia di Como. E' stata tra i primi a vaccinarsi come insegnante ma il 4 novembre risulta positiva al tampone. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

La vicenda

Il Covid entra nella villetta di Albiolo e non risparmia il marito Manuele. Dopo qualche giorno Melissa ha i primi sintomi. La febbre sale all’improvviso e la bambina fa fatica a respirare. Dopo un primo ricovero all’ospedale Sant’Anna di Como con una saturazione bassissima, Melissa viene trasportata d’urgenza a Milano al Buzzi. La bambina è sola, i genitori ancora positivi non possono restare con lei. Sola e con il casco, Melissa ci resterà sette giorni durante i quali la mamma trascorre al telefono con lei l’intera giornata. La prima cosa che Melissa ci ha mostrato quando siamo andati a casa per intervistare i suoi genitori, è la raccolta di favole che le leggeva Rossella.



