Ucciso con motosega, pm Milano chiede custodia in carcere per 35enne

Chiesta la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere per l’uomo accusato dell’omicidio di Pierantonio Secondi, pensionato con cui avrebbe avuto una frequentazione di cui non avrebbe accettato la fine

Il pm di Milano Elio Ramondini ha chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere per D.G., romeno di 35 anni, detenuto da martedì a San Vittore con l'accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione e tentato incendio, per aver ucciso lunedì sera, nel capoluogo lombardo in zona porta Romana, Pierantonio Secondi, pensionato con cui l'uomo avrebbe avuto una frequentazione di cui non avrebbe accettato la fine. La richiesta inoltrata stamani all'ufficio gip dovrebbe arrivare sul tavolo del giudice di turno Stefania Pepe e l'interrogatorio di convalida dovrebbe tenersi domani. Interrogato già martedì da inquirenti e investigatori, l’uomo non aveva risposto alle domande.

La vicenda

Secondo le indagini dei carabinieri, il 6 dicembre, poco prima delle 21, l'uomo avrebbe fatto irruzione nell'appartamento dell'anziano, in via Giulio Romano, con una motosega usata non solo per aprirsi un varco nella porta ma anche per tranciargli una mano. Secondi, che ha reagito spruzzando spray urticante, è stato poi ferito a morte con due profonde coltellate al collo. Dopo di che il presunto killer, che in un trolley aveva, oltre alla motosega, un'accetta e una tanica di benzina, ha cercato di appiccare il fuoco. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza del palazzo risulta che gli sarebbero bastati nove minuti per uccidere e fuggire. Il romeno ha lasciato delle mail in una busta nell'androne del palazzo nelle quali, in sostanza, si accusava dell'omicidio. Il 13 ottobre a suo carico era stata emessa una misura di divieto di avvicinamento all'anziano in seguito a una denuncia per stalking: lo aveva rapinato e picchiato. Il giorno dell'omicidio, poi, era stato disposto, nell'ambito del processo in corso, un secondo divieto di avvicinamento alla sorella e al migliore amico di Secondi.