Uomo ucciso in casa a Milano, usata anche una motosega

Un uomo di 82 anni, Pierantonio Secondi, è stato ucciso ieri sera nel suo appartamento di via Giulio Romano, a Milano, a colpi di coltello e motosega. Le indagini dei carabinieri si concentrano su un 35enne di origine romena, che conosceva la vittima. Il sospettato era stato denunciato nei mesi scorsi per stalking dall'anziano. Nei confronti del presunto omicida era stato emesso un ordine di allontanamento e nell'appartamento di Secondi sarebbero stati trovati anche suoi effetti personali, mentre in portineria - da quanto si apprende - i militari avrebbero trovato copie stampate di alcune mail nelle quali il 35ennne avrebbe confessato le ragioni del gesto.

La ricostruzione dei fatti

L'uomo è stato trovato senza vita all'interno del proprio appartamento al settimo piano di un condominio nella zona di Porta Romana. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, si tratterebbe di un unico aggressore che è riuscito a entrare in casa bucando la porta d'ingresso con una motosega. Una volta all'interno ha colpito l'anziano con un coltello e, dai primi rilievi, sembrerebbe anche con l'insolita arma da taglio a motore, forse nelle concitate fasi dell'irruzione. Sarà comunque l'autopsia a chiarire le cause della morte.