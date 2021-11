Sala: da sabato mascherine all'aperto fino al 31 dicembre in centro

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è pronto a firmare l'ordinanza che prescrive l'obbligo di mascherine all'aperto per il periodo natalizio in centro città. "L'ordinanza è pronta e la firmerò adesso al rientro in Comune, sarà a valere dalla mezzanotte di venerdì fino al 31 dicembre e riguarderà tutta l'asse dal Castello a San Babila", ha spiegato a margine di un evento per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne nella sede dell'anagrafe. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - TUTTE LE MISURE - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

"Controlli Green pass su tpl problema ma collaboreremo"

Invece, sul Super Green pass sui mezzi di trasporto pubblico locale "sarebbe un problema. È chiaro che a tutti verrebbe chiesta un'attivitá addizionale, però in questo momento la preoccupazione c'è ed è chiaro che qualunque lockdown o semilockdown sarebbe disastroso", ha aggiunto. "Ne ho parlato adesso con Atm, non si capisce ancora. Se il decreto varrà anche per Atm, cosa che a oggi non risulta, noi collaboreremo. È chiaro che, se così fosse, credo che i controlli verranno fatti a campione però non è ancora chiaro quindi aspettiamo il decreto e poi ci muoveremo di conseguenza. Da tutti i punti di vista ci sarà massima collaborazione con il governo". E sul Natale, Sala ha concluso: "Sì, sono preoccupato, ma bisogna anche che la città viva, che il commercio lavori. Penso che con la collaborazione di tutti si possa fare una vita abbastanza normale. Le precauzioni vanno usate e poi bisogna continuare con le vaccinazioni".