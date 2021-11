Sciopero dei taxi a Milano: presidio davanti a Stazione Centrale

La protesta è in corso in piazza Duca d’Aosta. "Dopo avere scritto, chiesto incontri e inviato comunicati alla stampa, tutti inascoltati - scrivono le organizzazioni - questa volta il servizio si ferma”

Taxi fermi anche a Milano per protestare contro il Ddl concorrenza che, secondo i tassisti, porterebbe a una ulteriore deregolamentazione del settore. Un presidio è in corso in piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale (LO SCIOPERO A TORINO E A ROMA). Le auto bianche saranno ferme dalle 8 alle 22 e assicureranno solo i servizi essenziali. I clienti verseranno un contributo volontario, non legato alla lunghezza della corsa, che sarà devoluto in beneficenza.