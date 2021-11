Torino, oggi sciopero dei taxi contro il ddl Concorrenza

La protesta a Torino

approfondimento

Presidi di auto bianche sono già in corso davanti alle stazioni, altri taxi si concentreranno in centro in piazza Vittorio Veneto. I tassisti raggiungeranno a piedi piazza Castello dove ci sarà un presidio. Sono garantiti i servizi sociali. Da Torino sono partite alcune decine di taxi per raggiungere Roma dove ci sarà la manifestazione nazionale.