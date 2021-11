Ferirono 26enne in strada a Milano, tre arresti per tentato omicidio

Il ragazzo venne ferito lo scorso 29 agosto con alcuni colpi di arma da fuoco sotto un porticato in via Creta, nella periferia sud-ovest della città. In corso anche alcune perquisizioni

La Polizia di Milano, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre uomini ritenuti responsabili del tentato omicidio di un 26enne commesso lo scorso 29 agosto nel capoluogo lombardo. In quell'occasione furono esplosi diversi colpi di arma da fuoco sotto un porticato in via Creta, nella periferia sud-ovest della città, e il ferito venne trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Carlo. In corso anche alcune perquisizioni da parte degli agenti.