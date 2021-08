Milano, 25enne ferito da colpi da arma da fuoco in via Creta: è grave

Il giovane è stato colpito all'altezza dell'anca ed è stato operato per l'estrazione del proiettile. È ricoverato in rianimazione in prognosi riservata ma, a quanto si apprende, non è in pericolo di vita

Un giovane di 25 anni è stato portato ieri sera in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano dopo essere stato ferito in via Creta da colpi di arma da fuoco in strada, forse dopo una lite.

Il ferimento

I colpi sono stati sparati dopo le 22. ll 25enne, pregiudicato, è stato ferito all'altezza dell'anca ed è stato operato per l'estrazione dell proiettile. È ricoverato in rianimazione in prognosi riservata ma, a quanto si apprende, non è in pericolo di vita.

L'intervento della polizia

Dopo il ferimento sono state chiamate le forze dell'ordine che sono intervenute sul posto. Oggi la scientifica è tornata sulla zona mentre gli agenti della squadra mobile, guidati da Marco Calì, stanno cercando di ricostruire esattamente la dinamica dell'accaduto.