Eitan, Corte sospende esecutività della sentenza per il rientro

La Corte Suprema ha congelato l'esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Tel Aviv che aveva ordinato il rientro in Italia di Eitan, il bimbo unico sopravvissuto all'incidente della funivia del Mottarone, entro 15 giorni pur dando tempo 7 giorni di sospensione in vista del possibile ricorso da parte dei legali del nonno materno Shmuel Peleg. Lo hanno fatto sapere gli stessi legali di parte.

La decisione della corte

Secondo fonti legali Peleg, la Corte Suprema ha dato tempo fino al 21 novembre agli avvocati di Aya Biran, zia paterna del piccolo e sua affidataria, per far giungere le proprie osservazioni e fino al 23 novembre a quelli di Peleg, se vogliono, per ulteriori osservazioni. Poi, una volta ricevuti questi documenti e analizzati, la Corte deciderà sulla prosecuzione dell'esame del caso.

"Siamo contenti - ha detto l'avvocato Ronen Dlayahu - che la Corte Suprema abbia deciso di sospendere quella esecutività e che esamini il caso. Speriamo che la materia del ricorso sia discussa in maniera approfondita e che alla fine - ha aggiunto - in questo caso tragico e senza precedenti sia visto il bene del bambino".