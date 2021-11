No Green Pass, dopo flop corteo Milano nelle chat ipotesi cambio città

Cosa è successo a Milano

A Milano sabato c’erano circa quattromila persone all’Arco della Pace per il comizio di Robert Kennedy jr, ma quando è partito il tentativo di sfilare in corteo come nelle settimane precedenti verso piazza Duomo, sono rimasti in pochi. Dopo la manifestazione ci sono stati anche tre arresti, oltre a due denunce e 91 identificazioni.

Ipotesi Bergamo

Secondo quanto riferisce Open, l'idea che sta prendendo piede nelle chat è quella di portare la protesta nella vicina Bergamo. Qui gli attivisti lamenterebbero scarsa partecipazione, mentre per altri potrebbe esserci un controllo meno energico della piazza. Tornare in centro a Milano è un'ipotesi che molti non condividono più, soprattutto a causa delle nuove regole.