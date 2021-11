No Green pass, a Milano in migliaia in piazza con Robert Kennedy Jr

Nel frattempo in piazza Fontana, luogo abituale di ritrovo dei No Green pass per le manifestazioni del sabato, c'è solo un piccolo gruppo di manifestanti. La zona è presidiata da un massiccio schieramento delle forze dell'ordine

Sono circa 4mila le persone scese in piazza all'Arco della Pace a Milano per la manifestazione contro il Green pass e il vaccino anti-Covid promossa da Robert Kennedy jr, terzogenito di Bob Kennedy e nipote di John Fitzgerald Kennedy, e dalla sua associazione Children's Health Defense. Al suo arrivo in piazza Bob Kennedy jr è stato accolto da un applauso. Presente anche Gian Marco Capitani, leader del movimento "Primum non nocere", le cui parole pronunciate a Bologna sul palco della manifestazione contro il Green Pass, tra cui la frase "dovrebbe sparire da dove è" rivolta a Liliana Segre, hanno scatenato forti polemiche.

La manifestazione

I manifestanti, assembrati e in molti senza mascherine, scandiscono cori come "la gente come noi non molla mai" o "giù le mani dai bambini" e mostrano striscioni con la scritta "siamo arrivati liberi su questa terra e liberi torneremo a casa". Terminati gli interventi dal palco, la maggior parte delle persone, anche a causa delle prime gocce di pioggia, sta defluendo ordinatamente dalla piazza.

Un gruppo composto da alcune centinaia di manifestanti si è staccato dirigendosi verso il centro, probabilmente per raggiungere piazza Fontana, luogo abituale di ritrovo per le manifestazioni No Green pass del sabato, dove aumentano le persone già presenti in presidio contro il green pass. Uno schieramento di forze dell'ordine ha però chiuso l'accesso a piazza Duomo e quindi al momento i manifestanti sono bloccati in Via Orefici. Dai manifestanti si sono levati insulti ai giornalisti: "'Non siamo mai stati violenti, siete dei bugiardi", oltre allo slogan "Milano non si ferma"