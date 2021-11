Milano, sparatoria a Baggio: tre giovani patteggiano 4 anni e 11 mesi

I tre ragazzi di 23, 28 e 19 anni sono stati arrestati nel dicembre scorso per la sparatoria avvenuta il 5 luglio 2020 in via Creta

Hanno patteggiato una pena di 4 anni e 11 mesi di carcere tre ragazzi di 23, 28 e 19 anni, arrestati nel dicembre scorso per la sparatoria avvenuta il 5 luglio 2020 nel quartiere Baggio, in cui rimasero feriti due giovani di 25 e di 32 anni. Lo ha deciso la gup di Milano Teresa De Pascale, che ha ratificato il patteggiamento proposto dalla difesa, in accordo con la Procura.

Le accuse

I tre, che sono detenuti e che hanno confessato, erano accusati di tentato omicidio e del danneggiamento delle auto in sosta, nonché di reati connessi alla detenzione e all'uso di armi da fuoco.

I poliziotti hanno ricostruito che i tre, dopo essersi procurati una pistola semiautomatica calibro 30 Luger 7,65 e un'altra arma semiautomatica calibro 9X21, avevano raggiunto a bordo di una Fiat Punto via Creta, a Baggio, dove avevano atteso la vittima dell'agguato. Il 25enne era in compagnia di tre amici. Poi avevano esploso, ad altezza uomo, almeno 12 colpi d'arma da fuoco. Per errore avevano colpito, al posto del venticinquenne un suo amico di trentadue anni che è stato ferito al calcagno sinistro. Movente dell'agguato sarebbe stato un diverbio tra le due fazioni, la stessa notte, in un locale in via Novara, nel quartiere di San Siro.