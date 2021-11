Raid in pub a Bergamo: scatta Daspo per quattro ultrà dell'Atalanta

I Daspo sono tre della durata di 8 anni, con obbligo di firma per 5 anni, e uno della durata di 5 anni, con obbligo di firma per 3 anni

Quattro Daspo sono stati emessi dal questore di Bergamo, Maurizio Auriemma, a carico di altrettanti ultrà dell'Atalanta, ritenuti tra i partecipanti al blitz la sera del 31 ottobre scorso al 'Ritual pub' di via San Francesco d'Assisi. Quella sera un gruppo di tifosi aveva preso d'assalto il locale, dove erano presenti alcuni tifosi del Manchester United, giunti a Bergamo in occasione della partita di Champions League Atalanta-Manchester United in programma stasera. Durante il blitz una cameriera è rimasta lievemente ferita. I Daspo sono tre della durata di 8 anni, con obbligo di firma per 5 anni, e uno della durata di 5 anni, con obbligo di firma per 3 anni.