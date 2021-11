Gruppo di giovani assalta pub in centro a Bergamo, cameriera ferita

Un pub del centro di Bergamo, il 'The Ritual' in via Francesco d'Assisi, è stato preso d'assalto la scorsa notte da un gruppo di giovani con il volto coperto da cappucci e sciarpe nere. L'aggressione, durata pochi minuti, è avvenuta intorno a mezzanotte. Una dipendente del locale, di 24 anni, è rimasta ferita in modo lieve dal lancio di un oggetto. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118, con la quale la giovane è stata trasportata all'ospedale Gavazzeni. Subito dopo i giovani si sono dispersi. Sul posto anche la polizia di Stato.