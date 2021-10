Fao Schwarz a Milano, il negozio di giocattoli di New York oggi aperto

Il primo store ha aperto nel 1870 a New York, un'icona entrata nell'immaginario collettivo grazie anche al cinema. A Milano è in piazza Cordusio

Apre oggi a Milano in piazza Cordusio il negozio di giocattoli più famoso del mondo, Fao Schwarz: ad attendere i visitatori duemila giocattoli su tre piani di negozio per un totale di 600 metri quadrati dove i bambini potranno giocare e gli adulti tornare bambini. Si tratta del primo punto vendita in Europa, che arriva in Italia grazie ad un accordo in esclusiva tra Prénatal Retail Group, leader nel settore dell'infanzia, e il partner californiano ThreeSixty Group, proprietario del marchio Fao Schwarz.

Il negozio

Il primo negozio di Fao Schwarz ha aperto nel 1870 a New York, un'icona entrata nell'immaginario collettivo grazie al cinema. Da Tom Hanks che in Big balla sul Dance-on Piano, presente anche nello store milanese, al protagonista di Mamma ho perso l'aereo 2, che si fa portare subito una volta arrivato a New York nel famoso negozio di giocattoli, fino a Toy Story. Oltre allo store newyorchese di Rockfeller Plaza, gli altri store si trovano a Londra, a Dublino, a Pechino e adesso anche a Milano.

Nello store milanese lavorano circa una trentina di persone; al piano terra ad accogliere i clienti c'è l'iconica Clock Tower. I giocattoli saranno personalizzabili, ci saranno show di magia e non mancherà il favoloso mondo di Harry Potter.