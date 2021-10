Fao Schwart apre a Milano, il 28 ottobre l'inaugurazione

Lo store, 660 metri quadri su tre piani per ricreare l'atmosfera e lo stile del negozio icona di New York, si trova all'interno di un antico palazzo in via Orefici, nei pressi di piazza Cordusio

Fao Schwarz, il famoso negozio di giocattoli americano noto anche per il film “Mamma ho perso l'aereo”, apre il primo negozio in Italia all'interno di un antico palazzo in via Orefici 15, nei pressi di piazza Cordusio, a Milano. L'inaugurazione è prevista per il 28 ottobre 2021. La notizia è stata riportata da Milano Today.

Il negozio Fao Schwarz a Milano

L'apertura dello store, 660 metri quadri su tre piani per ricreare l'atmosfera e lo stile del negozio icona di New York, è frutto di un accordo in esclusiva tra Prénatal Retail Group e ThreeSixty Group, azienda californiana presente in tutto il mondo e proprietaria del marchio Fao Schwarz. Quello di Milano è il primo negozio Fao Schwarz in Europa continentale. L'accordo prevede lo sviluppo di un piano strategico che, nell'arco dei prossimi anni, porterà il marchio di giocattoli anche in Spagna, Francia, Portogallo e Benelux, tutte zone in cui Prénatal Retail Group ha già una significativa presenza.