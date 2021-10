Fao Schwarz, il famoso negozio di giocattoli apre a Milano

La data è ancora un segreto, ma il momento per l'apertura di Fao Schwarz si avvicina. Il famoso negozio di giocattoli americano apre il primo negozio in Italia, e il primo nell'Europa continentale, in piazza Cordusio a Milano. L'apertura dello store, 660 metri quadri su tre piani per ricreare l'atmosfera e lo stile del negozio icona di New York, è frutto di un accordo in esclusiva tra Prénatal Retail Group e ThreeSixty Group, azienda californiana presente in tutto il mondo e proprietaria del marchio Fao Schwarz. La notizia è stata riportata da la Repubblica.

In attesa dell'apertura del negozio di Fao Schwarz

Sul sito del negozio, aspettando la tanto attesa apertura, è attivo “Il gioco delle meraviglie”, rispondendo a 5 indovinelli su alcuni luoghi situati nel cuore di Milano, si avrà la possibilità di vincere uno dei 500 giocattoli di Fao Schwarz in palio e i tre più fortunati potranno fare merenda in stile Fao Schwarz assieme a 5 amici.